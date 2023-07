Fête de la Sainte Anne aux Abatilles 157 Boulevard de la Côte d’Argent Arcachon, 22 juillet 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Retrouvez nous pour une journée pleine d’animations à la célèbre source des Abatilles.

Apportez votre pique nique le midi et profitez de la buvette toute la journée.

Le soir, une grande paëlla est organisée suivie d’une soirée dansante animée par un disc-jockey.

Vous l’avez compris, une belle journée et soirée s’annonce !.

157 Boulevard de la Côte d’Argent

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Join us for a fun-filled day at the famous Abatilles spring.

Bring your own picnic lunch and enjoy the refreshment bar all day long.

In the evening, a big paella is organized, followed by an evening of dancing and disc-jockey.

As you can see, it’s going to be a great day and evening!

Acompáñenos en un día lleno de diversión en el famoso manantial de Abatilles.

Traiga su propia comida de picnic y disfrute del bar de refrescos durante todo el día.

Por la noche, se organiza una gran paëlla, seguida de una velada de baile con disc jockey.

Como puede ver, ¡será un día y una noche estupendos!

Treffen Sie sich mit uns zu einem Tag voller Animationen an der berühmten Quelle von Abatilles.

Bringen Sie mittags Ihr Picknick mit und nutzen Sie den ganzen Tag über die Erfrischungsstände.

Am Abend wird eine große Paëlla organisiert, gefolgt von einem Tanzabend, der von einem Discjockey moderiert wird.

Sie haben es verstanden, ein schöner Tag und Abend kündigt sich an!

Mise à jour le 2023-07-08 par OT Arcachon