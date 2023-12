CONCERT – EN AVENT VERS NOEL 156b rue Général De Gaulle Longeville-lès-Metz, 1 décembre 2023, Longeville-lès-Metz.

Longeville-lès-Metz,Moselle

Malou Diomède au chant et Marie-Aurore Picard au piano souhaitent offrir à notre public un moment d’évasion, de magie et de lumière.. Tout public

Dimanche 2023-12-03 16:00:00 fin : 2023-12-03 . 0 EUR.

156b rue Général De Gaulle TEMPLE

Longeville-lès-Metz 57050 Moselle Grand Est



Malou Diomède (vocals) and Marie-Aurore Picard (piano) offer our audience a moment of escape, magic and light.

Malou Diomède a la voz y Marie-Aurore Picard al piano ofrecen a nuestro público un momento de evasión, magia y luz.

Malou Diomède am Gesang und Marie-Aurore Picard am Klavier möchten unserem Publikum einen Moment der Flucht, der Magie und des Lichts schenken.

