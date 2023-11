THÉATRE – L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES 156B Rue Général de Gaulle Longeville-lès-Metz, 12 novembre 2023, Longeville-lès-Metz.

Longeville-lès-Metz,Moselle

Jean Giono, en 1953, écrivit ce texte pour « faire aimer à planter des arbres » ; ce que nous pouvons lire entre les lignes aujourd’hui, c’est cette proposition, dans la délicatesse et la poésie, d’une alternative, et c’est ce que nous souhaitons partager avec le public…

Ce spectacle est interprété par Manon Poinsaint et Sylvain Knecht (metteurs en scène). Pour mieux donner à entendre ce texte, ces deux acteurs ont travaillé sur l’aspect sonore et olfactif de l’œuvre, plongeant les spectateurs dans l’obscurité grâce à des masques de sommeil. Ils sont invités au voyage de l’esprit, durant le temps où l’histoire leur est contée. Musique : Sylvain Knecht

Réservations auprès de Mme Nicole Friedrich. Tout public

Dimanche 2023-11-12 16:00:00 fin : 2023-11-12 . 0 EUR.

156B Rue Général de Gaulle TEMPLE

Longeville-lès-Metz 57050 Moselle Grand Est



Jean Giono, in 1953, wrote this text to « make people love planting trees »; what we can read between the lines today is this proposal, in delicacy and poetry, of an alternative, and this is what we wish to share with the public?

This show is performed by Manon Poinsaint and Sylvain Knecht (directors). To bring the text to life, these two actors worked on the sound and olfactory aspects of the work, plunging spectators into darkness with sleep masks. They are invited to take a journey of the mind, as the story is told to them. Music : Sylvain Knecht

Reservations with Nicole Friedrich

Jean Giono, en 1953, escribió este texto para « hacer amar la plantación de árboles »; lo que hoy podemos leer entre líneas es esta delicada y poética propuesta de alternativa, y esto es lo que queremos compartir con el público..

Este espectáculo está interpretado por Manon Poinsaint y Sylvain Knecht (directores). Para dar vida al texto, estos dos actores han trabajado los aspectos sonoros y olfativos de la obra, sumergiendo al público en la oscuridad mediante antifaces para dormir. Se les invita a realizar un viaje mental mientras se cuenta la historia. Música: Sylvain Knecht

Reservas a Nicole Friedrich

Jean Giono schrieb diesen Text 1953, um « die Liebe zum Pflanzen von Bäumen zu wecken »; was wir heute zwischen den Zeilen lesen können, ist ein zarter und poetischer Vorschlag für eine Alternative, und das ist es, was wir mit dem Publikum teilen möchten?

Das Stück wird von Manon Poinsaint und Sylvain Knecht (Regisseure) aufgeführt. Um den Text besser verständlich zu machen, haben die beiden Schauspieler mit dem akustischen und olfaktorischen Aspekt des Werkes gearbeitet und die Zuschauer mit Schlafmasken in die Dunkelheit versetzt. Sie werden zu einer Reise des Geistes eingeladen, während die Geschichte erzählt wird. Musik: Sylvain Knecht

Reservierungen bei Frau Nicole Friedrich

Mise à jour le 2023-10-31 par AGENCE INSPIRE METZ