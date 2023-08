Anim’libre à la Maison Madeline 156 Rue René Vielle Eugénie-les-Bains, 21 septembre 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

La Maison Madeline vous propose une anim’libre, si vous avez envie de montrer votre talent. Contacter le 06 64 45 43 09.

2023-09-21 fin : 2023-09-21 22:00:00. .

156 Rue René Vielle

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



La Maison Madeline is offering an anim’libre, if you’d like to show off your talent. Contact us on 06 64 45 43 09

La Maison Madeline le propone un anim’libre, si le apetece mostrar su talento. Póngase en contacto con nosotros en el 06 64 45 43 09

Das Maison Madeline bietet Ihnen eine anim’libre an, wenn Sie Lust haben, Ihr Talent zu zeigen. Kontaktieren Sie uns unter 06 64 45 43 09

Mise à jour le 2023-08-19 par OT Aire sur l’Adour