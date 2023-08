Les jeudis de la Maison Madeline concert Duo VOLUBILIS 156 Rue René Vielle Eugénie-les-Bains, 14 septembre 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

La Maison Madeline vous propose un concert de Well Fargo à partir de 19h30 et repas sur réservation..

2023-09-14 fin : 2023-09-14 22:00:00. EUR.

156 Rue René Vielle

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



La Maison Madeline offers a concert by Well Fargo from 7:30pm, with dinner on reservation.

La Maison Madeline acogerá un concierto de Well Fargo a partir de las 19.30 horas, con cena disponible previa reserva.

Das Maison Madeline bietet Ihnen ab 19:30 Uhr ein Konzert von Well Fargo und Essen auf Vorbestellung.

