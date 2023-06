Les jeudis de la Maison Madeline concert live 156 Rue René Vielle Eugénie-les-Bains Eugénie-les-Bains Catégories d’Évènement: Eugénie-les-Bains

Landes Les jeudis de la Maison Madeline concert live 156 Rue René Vielle Eugénie-les-Bains, 29 juin 2023, Eugénie-les-Bains. Eugénie-les-Bains,Landes La Maison Madeline vous propose un concert live avec Volubilis à partir de 19h..

2023-06-29 à ; fin : 2023-06-29 22:00:00. .

156 Rue René Vielle

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Maison Madeline offers a live concert with Volubilis from 7pm. La Maison Madeline ofrece un concierto en directo con Volubilis a partir de las 19.00 horas. Das Maison Madeline bietet Ihnen ab 19 Uhr ein Live-Konzert mit Volubilis. Mise à jour le 2023-06-09 par OT Aire sur l’Adour Détails Catégories d’Évènement: Eugénie-les-Bains, Landes Autres Lieu 156 Rue René Vielle Adresse 156 Rue René Vielle Ville Eugénie-les-Bains Departement Landes Lieu Ville 156 Rue René Vielle Eugénie-les-Bains

156 Rue René Vielle Eugénie-les-Bains Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eugenie-les-bains/

Les jeudis de la Maison Madeline concert live 156 Rue René Vielle Eugénie-les-Bains 2023-06-29 was last modified: by Les jeudis de la Maison Madeline concert live 156 Rue René Vielle Eugénie-les-Bains 156 Rue René Vielle Eugénie-les-Bains 29 juin 2023