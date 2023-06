Concert live Iturri Lagunak Eugénie 156 Rue René Vielle Eugénie-les-Bains, 28 juin 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Concert live Iturri Lagunak chants basques à partir de 20h30 à l’église d’Eugénie le mercredi 28 juin entrée 10€..

2023-06-28 à ; fin : 2023-06-28 22:00:00. .

156 Rue René Vielle

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Iturri Lagunak live concert, Basque songs, from 8:30pm in the Eugénie church, Wednesday June 28, admission 10?

Concierto en directo de Iturri Lagunak, canciones vascas, 20.30 h, iglesia de Eugénie, miércoles 28 de junio, entrada 10?

Live-Konzert Iturri Lagunak Baskische Lieder ab 20:30 Uhr in der Eugenie-Kirche am Mittwoch, den 28. Juni, Eintritt 10 Euro.

Mise à jour le 2023-06-09 par OT Aire sur l’Adour