Atelier « Les jeux olympiques et les animaux » 156 rue de Gascogne Urt, 11 octobre 2023, Urt.

Urt,Pyrénées-Atlantiques

Animation organisée par le CPIE Seignanx et Adour dans le cadre de la fête de la science, et à destination des enfants à partir de 6 ans. Sur réservation..

2023-10-11

156 rue de Gascogne Médiathèque Roland Barthes

Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Organized by CPIE Seignanx et Adour as part of the Fête de la science, for children aged 6 and over. Reservations required.

Acto organizado por el CPIE Seignanx et Adour en el marco de la Fiesta de la Ciencia, para niños a partir de 6 años. Reserva obligatoria.

Diese Veranstaltung wird vom CPIE Seignanx et Adour im Rahmen des Wissenschaftsfestes organisiert und richtet sich an Kinder ab 6 Jahren. Mit Reservierung.

