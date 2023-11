LE LOTO DU COMITÉ 156 Route de Toulouse Noé, 25 novembre 2023, Noé.

Noé,Haute-Garonne

Le loto du comité fait son grand retour pour jouer et s’amuser !.

2023-11-25 fin : 2023-11-26 01:00:00. .

156 Route de Toulouse SALLE POLYVALENTE

Noé 31410 Haute-Garonne Occitanie



The committee’s lotto is back for more fun and games!

¡Vuelve la lotería del comité para más diversión y juegos!

Das Komitee-Lotto feiert sein Comeback, um zu spielen und Spaß zu haben!

Mise à jour le 2023-11-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE