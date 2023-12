Projections à la salle polyvalente 156 Route de Saint-Andiol Verquières Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

fin : 2024-01-04 Tous les 1ers vendredis de chaque mois, en soirée, l’association de cinéma itinérant « la Strada » projette un film, dans la salle polyvalente..

20h30 : Projection du film « Et la Fête continue ! » un film réalisé par Robert Guédiguian, avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Lola Naymark… EUR.

