Projections à la salle polyvalente 156 Route de Saint-Andiol Verquières, 3 novembre 2023, Verquières.

Verquières,Bouches-du-Rhône

Tous les 1ers vendredis de chaque mois, en soirée, l’association de cinéma itinérant « la Strada » projette un film, dans la salle polyvalente..

2023-11-03 20:30:00 fin : 2023-11-03 . EUR.

156 Route de Saint-Andiol D29

Verquières 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Every first Friday of the month, in the evening, the association of travelling cinema « La Strada » projects a film in the multipurpose room.

Cada primer viernes de mes, por la noche, la asociación de cine itinerante « La Strada » proyecta una película en la sala polivalente.

Jeden ersten Freitag im Monat zeigt der Wanderkinoverein « La Strada » abends einen Film in der Mehrzweckhalle.

Mise à jour le 2023-10-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence