Spectacle de la tournée de Noël 156 Route de Mahoumic Peyrehorade, 14 décembre 2024, Peyrehorade.

Peyrehorade Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-14 10:30:00

fin : 2024-12-14 11:00:00

Spectacle de Noël avec Nathalie M’Rica , conteuse et Audrey Gareste, musicienne. Sur inscription. Renseignements au 06 12 59 58 57..

EUR.

156 Route de Mahoumic Ludothèque

Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



