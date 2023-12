Contes 156 Route de Mahoumic Peyrehorade Catégories d’Évènement: Landes

Peyrehorade Contes 156 Route de Mahoumic Peyrehorade, 10 février 2024, Peyrehorade. Peyrehorade Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 10:30:00

fin : 2024-02-10 11:00:00 Toc toc toc… Monsieur Pouce ? Es tu là ? Quand Mr Pouce est réveillé, les histoires de Nathalie peuvent commencer ! Des histoires de loup, des histoires de lapin, de chats, de souris, des histoires de papa et maman, des histoires dans la forêt, dans le jardin….

Toc toc toc… Monsieur Pouce ? Es tu là ? Quand Mr Pouce est réveillé, les histoires de Nathalie peuvent commencer ! Des histoires de loup, des histoires de lapin, de chats, de souris, des histoires de papa et maman, des histoires dans la forêt, dans le jardin…

Toc toc toc… Monsieur Pouce ? Es tu là ? Quand Mr Pouce est réveillé, les histoires de Nathalie peuvent commencer ! Des histoires de loup, des histoires de lapin, de chats, de souris, des histoires de papa et maman, des histoires dans la forêt, dans le jardin, des histoires encore des histoires, toujours des histoires, tout plein d’histoires…. Viens… Nathalie t’attend à la ludothèque ! EUR.

156 Route de Mahoumic Ludothèque

Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-21 par OT Pays d’Orthe et Arrigans Détails Catégories d’Évènement: Landes, Peyrehorade Autres Code postal 40300 Lieu 156 Route de Mahoumic Adresse 156 Route de Mahoumic Ludothèque Ville Peyrehorade Departement Landes Lieu Ville 156 Route de Mahoumic Peyrehorade Latitude 43.5553908 Longitude -1.1231573 latitude longitude 43.5553908;-1.1231573

156 Route de Mahoumic Peyrehorade Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/peyrehorade/