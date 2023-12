MON CABREL PRÉFÉRÉ 156 bis Avenue de Lavaur Toulouse, 3 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Après « Mon Brassens préféré », Julien Sigalas, accompagné du multi-instrumentiste Francis Colaud, s’attaque au répertoire de Cabrel.

Ensemble ils construisent un spectacle poétique, drôle et musical..

2024-03-25 fin : 2024-03-25 21:15:00. 16 EUR.

156 bis Avenue de Lavaur LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE

Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie



After « Mon Brassens préféré », Julien Sigalas, accompanied by multi-instrumentalist Francis Colaud, tackles the Cabrel repertoire.

Together, they put together a poetic, funny and musical show.

Después de « Mon Brassens préféré », Julien Sigalas, acompañado por el multiinstrumentista Francis Colaud, aborda el repertorio de Cabrel.

Juntos componen un espectáculo poético, divertido y musical.

Nach « Mon Brassens préféré » nimmt Julien Sigalas, begleitet von dem Multiinstrumentalisten Francis Colaud, das Repertoire von Cabrel in Angriff.

Gemeinsam bauen sie ein poetisches, witziges und musikalisches Spektakel auf.

Mise à jour le 2023-11-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE