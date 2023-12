LE PAYS DES SONS 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse, 3 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Au pays des sons, tous les sons se sont envolés.

Le seul moyen de les récupérer, c’est de les utiliser.

Durée 50 minutes. Jeune public dès 2 ans..

2024-03-23 fin : 2024-03-23 15:50:00. 10 EUR.

156 Bis, Avenue de Lavaur LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE

Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie



In the land of sounds, all sounds are gone.

The only way to get them back is to use them.

Running time: 50 minutes. For young audiences aged 2 and up.

En el país de los sonidos, todos los sonidos han desaparecido.

La única forma de recuperarlos es utilizarlos.

Duración: 50 minutos. Público infantil a partir de 2 años.

Im Land der Klänge sind alle Klänge weggeflogen.

Die einzige Möglichkeit, sie wiederzubekommen, ist, sie zu benutzen.

Dauer 50 Minuten. Junges Publikum ab 2 Jahren.

