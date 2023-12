LE MONDE DE YAKARÊVÉ 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse, 3 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Yakarévé, esprit sage et farceur, vous transportera dans un univers mystérieux, en harmonie avec la nature et la vie qui nous entourent, dans un monde joyeux où règnent la tolérance et le respect de l’autre.

Durée 50 minutes. Jeune public de 3 à 8 ans..

2024-02-03 fin : 2024-02-04 15:50:00. 10 EUR.

156 Bis, Avenue de Lavaur LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE

Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie



Yakarévé, a wise and playful spirit, will transport you to a mysterious universe, in harmony with nature and the life that surrounds us, in a joyful world where tolerance and respect for others reign.

Running time: 50 minutes. Young audience 3 to 8 years.

Yakarévé, un espíritu sabio e ingenioso, le transportará a un universo misterioso, en armonía con la naturaleza y la vida que nos rodean, en un mundo alegre donde reinan la tolerancia y el respeto a los demás.

Duración: 50 minutos. Público infantil de 3 a 8 años.

Yakarévé, ein weiser und scherzhafter Geist, wird Sie in ein geheimnisvolles Universum entführen, in Harmonie mit der Natur und dem Leben um uns herum, in eine fröhliche Welt, in der Toleranz und Respekt für den anderen herrschen.

Dauer: 50 Minuten. Junges Publikum von 3 bis 8 Jahren.

Mise à jour le 2023-11-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE