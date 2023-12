Y’A UN CADAVRE DANS LE SALON 156 bis Avenue de Lavaur Toulouse, 4 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Simon aime Marie, mais Marie n’aime plus Simon et préfère Julien qui n’est autre que le meilleur ami de Simon.

Sauf que Simon, qui n’en sait rien, tue Julien sans faire exprès, au grand dam de Marie qui aurait préféré que ce soit Simon..

2024-01-11 fin : 2024-01-11 21:15:00. 20 EUR.

156 bis Avenue de Lavaur LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE

Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie



Simon loves Marie, but Marie no longer loves Simon and prefers Julien, Simon’s best friend.

Except that Simon, who knows nothing about it, accidentally kills Julien, much to Marie’s dismay, who would have preferred it to be Simon.

Simon ama a Marie, pero Marie ya no quiere a Simon y prefiere a Julien, el mejor amigo de Simon.

Salvo que Simon, que no sabe nada, mata accidentalmente a Julien, para consternación de Marie, que hubiera preferido que fuera Simon.

Simon liebt Marie, aber Marie liebt Simon nicht mehr und zieht Julien vor, der niemand anderes als Simons bester Freund ist.

Nur dass Simon, der nichts davon weiß, Julien ohne Absicht tötet, sehr zum Leidwesen von Marie, die lieber Simon gehabt hätte.

Mise à jour le 2023-11-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE