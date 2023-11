LA PETITE SOURIS 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse, 16 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Hé mon p’tit loup ! Tu connais » la petite souris » ? Ce petit animal rigolo qui vient chercher tes dents sous l’oreiller.

Mais est-ce que tu sais que cette coquine a une vie bien remplie ? Cette année, elle va tout vous raconter!

Durée 30 minutes. Jeune public de 2 à 7 ans..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 11:00:00. 8 EUR.

156 Bis, Avenue de Lavaur LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE

Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie



Hey little wolf! Do you know « the little mouse »? That funny little animal that comes and gets your teeth from under your pillow.

But did you know that this little rascal has a very full life? This year, she’ll tell you all about it!

Duration: 30 minutes. Young audience 2 to 7 years.

¡Hola lobito! ¿Conoces al « ratoncito »? Ese gracioso animalito que viene a sacarte los dientes de debajo de la almohada.

Pero, ¿sabías que este pequeño bribón tiene una vida muy completa? Este año, ¡te lo contará todo!

Duración: 30 minutos. Público infantil de 2 a 7 años.

Hey, mein kleiner Wolf! Kennst du die « kleine Maus »? Dieses lustige Tierchen, das unter dem Kopfkissen nach deinen Zähnen sucht.

Aber weißt du auch, dass diese freche Maus ein sehr erfülltes Leben hat? Dieses Jahr wird sie dir alles erzählen!

Dauer: 30 Minuten. Junges Publikum von 2 bis 7 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE