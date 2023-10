LA MÉCANIQUE DU COUPLE 156 bis Avenue de Lavaur Toulouse, 14 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

De la rencontre à la mort, suivez les tribulations d’un couple comme les autres et donc… extraordinaire.

Un spectacle sur la vie à deux qui vous plonge dans un tourbillon de rires et sentiments..

2023-12-14 fin : 2023-12-14 . 20 EUR.

156 bis Avenue de Lavaur LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE

Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie



From meeting to death, follow the trials and tribulations of a couple like no other, and therefore… extraordinary.

A show about life as a couple that plunges you into a whirlwind of laughter and emotion.

Desde el encuentro hasta la muerte, siga las pruebas y tribulaciones de una pareja sin igual, y por tanto… extraordinaria.

Un espectáculo sobre la vida en pareja que te sumerge en un torbellino de risas y emociones.

Vom Kennenlernen bis zum Tod verfolgen Sie die Tribute eines Paares, das wie alle anderen ist und deshalb… außergewöhnlich.

Eine Aufführung über das Leben zu zweit, die Sie in einen Strudel aus Lachen und Gefühlen stürzt.

Mise à jour le 2023-10-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE