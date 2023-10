JE T’AIME SUR ORDONNANCE 156 bis Avenue de Lavaur Toulouse, 16 novembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Et si on vous disait que la médecine pouvait rebooster votre couple ? Qu’il existait soudainement des pilules pour résoudre chaque problème ?

Le tenteriez-vous ?.

2023-11-16 fin : 2023-11-16 22:15:00. 20 EUR.

156 bis Avenue de Lavaur LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE

Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie



What if we told you that medicine could boost your relationship? That there were suddenly pills to solve every problem?

Would you try it?

¿Y si le dijéramos que la medicina puede mejorar su relación? ¿Que de repente hay pastillas para resolver todos los problemas?

¿Lo probarías?

Was wäre, wenn man Ihnen sagen würde, dass die Medizin Ihre Beziehung wieder ankurbeln kann? Dass es plötzlich Pillen gibt, die jedes Problem lösen können?

Würden Sie es versuchen?

Mise à jour le 2023-10-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE