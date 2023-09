LE MYSTÈRE MARRY COTTER 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse, 14 octobre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Barzuck Chepiok, le recruteur principal du Ministère des sorciers, est chargé d’évaluer une candidate très prometteuse nommée Marry Cotter.

A partir de 5 ans..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . 10 EUR.

156 Bis, Avenue de Lavaur LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE

Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie



Barzuck Chepiok, the Ministry of Witchcraft and Wizardry?s chief recruiter, is asked to evaluate a very promising candidate named Marry Cotter.

Ages 5 and up.

A Barzuck Chepiok, el jefe de contratación del Ministerio de Magia y Hechicería, se le pide que evalúe a una candidata muy prometedora llamada Marry Cotter.

Apto para mayores de 5 años.

Barzuck Chepiok, der oberste Anwerber des Ministeriums für Zauberer, soll eine sehr vielversprechende Kandidatin namens Marry Cotter beurteilen.

Ab 5 Jahren.

