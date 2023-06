Atelier déco bougies 156 B Rue René Vielle Eugénie-les-Bains, 7 juillet 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Viens à la boutique Couleurs Sud-Ouest pour assister à un atelier déco bougies. Tu repartiras avec ta création.

Inscris toi vite les places sont limitées..

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-07 17:00:00. EUR.

156 B Rue René Vielle

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come to the Couleurs Sud-Ouest boutique to attend a candle decorating workshop. You will leave with your creation.

Register quickly, places are limited.

Venga a la tienda Couleurs Sud-Ouest para asistir a un taller de decoración de velas. Saldrá de allí con su propia creación.

Inscríbase rápidamente, las plazas son limitadas.

Komm in die Boutique Couleurs Sud-Ouest und nimm an einem Workshop zur Kerzendekoration teil. Du wirst mit deiner Kreation nach Hause gehen.

Melde dich schnell an, die Plätze sind begrenzt.

