Stage combiné art-thérapie, carnet créatif et Zentangle 1552 route de l’observatoire Montayral, 8 août 2023, Montayral.

Montayral,Lot-et-Garonne

Venez découvrir et vous initier au dessin de relaxation selon la méthode Zentangle (le matin en séance de 2h) et vous exprimer dans un carnet créatif (l’après-midi en séance de 2h) avec comme langage le dessin spontané, l’écriture intuitive et le collage..

2023-08-08 fin : 2023-08-11 16:00:00. EUR.

1552 route de l’observatoire L’ARTelier de Bréziès

Montayral 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Discover and learn relaxation drawing using the Zentangle method (2-hour session in the morning) and express yourself in a creative notebook (2-hour session in the afternoon), using spontaneous drawing, intuitive writing and collage.

Venga a descubrir el dibujo de relajación mediante el método Zentangle (sesión de 2 horas por la mañana) y a expresarse en un cuaderno creativo (sesión de 2 horas por la tarde) mediante el dibujo espontáneo, la escritura intuitiva y el collage.

Entdecken und erlernen Sie das Entspannungszeichnen nach der Zentangle-Methode (vormittags in einer zweistündigen Sitzung) und drücken Sie sich in einem kreativen Notizbuch aus (nachmittags in einer zweistündigen Sitzung), wobei die Sprache der spontanen Zeichnung, des intuitiven Schreibens und der Collage ist.

Mise à jour le 2023-07-02 par OT Fumel – Vallée du Lot