Stage aquarelle pour débutant 1552 route de l’observatoire Montayral, 1 août 2023, Montayral.

Montayral,Lot-et-Garonne

Stage d’aquarelle pour débutant ou pratiquant peu l’aquarelle. Vous pourrez essayer l’aquarelle ou le dessin aquarellé, technique qui pourra aussi bien être adaptée à l’adulte qu’au jeune de 7 à 15 ans. Travail en atelier et à l’extérieur, selon la météo..

2023-08-01 fin : 2023-08-04 16:00:00. EUR.

1552 route de l’observatoire L’ARTelier de Bréziès

Montayral 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Watercolor workshop for beginners or those with little watercolor experience. You can try your hand at watercolor or watercolor drawing, a technique equally suited to adults and young people aged 7 to 15. Work in the studio and outdoors, weather permitting.

Taller de acuarela para principiantes o personas con poca experiencia en acuarela. Podrás probar la acuarela o el dibujo a la acuarela, una técnica igualmente adecuada para adultos y jóvenes de 7 a 15 años. Trabajo en el estudio y al aire libre, si el tiempo lo permite.

Aquarellkurs für Anfänger und Wiedereinsteiger in die Aquarellmalerei. Sie können das Aquarell oder die Aquarellzeichnung ausprobieren, eine Technik, die sowohl für Erwachsene als auch für Jugendliche zwischen 7 und 15 Jahren geeignet sein kann. Arbeit im Atelier und im Freien, je nach Wetterlage.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Fumel – Vallée du Lot