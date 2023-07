Stage d’art journal 1552 route de l’observatoire Montayral, 25 juillet 2023, Montayral.

Montayral,Lot-et-Garonne

À partir d’un vieil agenda, d’un vieux livre ou d’un carnet de croquis, libre cours est donné à votre imagination. Avec l’art journal, plus on expérimente mieux c’est. Ainsi, vous êtes convié܁e à tester toutes sortes de techniques artistiques pour donner vie à votre carnet créatif..

2023-07-25 fin : 2023-07-28 16:00:00. EUR.

1552 route de l’observatoire L’ARTelier de Bréziès

Montayral 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Using an old diary, an old book or a sketchbook, you can give free rein to your imagination. With journal art, the more you experiment, the better. You’re invited to try out all kinds of artistic techniques to bring your creative notebook to life.

Utiliza un viejo diario, un libro antiguo o un cuaderno de bocetos para dar rienda suelta a tu imaginación. Con el arte del diario, cuanto más experimente, mejor. Te invitamos a probar todo tipo de técnicas artísticas para dar vida a tu cuaderno creativo.

Ausgehend von einem alten Kalender, einem alten Buch oder einem Skizzenbuch können Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Bei der Tagebuchkunst gilt: Je experimentierfreudiger, desto besser. Sie sind eingeladen, alle möglichen künstlerischen Techniken auszuprobieren, um Ihr kreatives Notizbuch zum Leben zu erwecken.

