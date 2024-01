PLUTÔT VOMIR QUE FAILLIR 155 rue de Bologne Montpellier, jeudi 7 mars 2024.

Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 20:00:00

fin : 2024-03-07 21:20:00

Metteuse en scène, autrice et performeuse de renommée internationale, Rébecca Chaillon puise dans son expérience intime de l’adolescence pour parler de ses années collège, années de découverte de soi et des autres, empreintes de doutes et de désir. Elle garde de cet âge le goût amer d’une incompréhension généralisée, où l’on se force à ingurgiter les contraintes et les normes sociales… jusqu’à en vomir.

De cette rage, naît Plutôt vomir que faillir, son premier spectacle pour un public adolescent. Replongeant dans ces années, elle donne à voir le surgissement d’une identité en construction, les tempêtes douces ou violentes qui l’ont traversée, les questions qui fâchent et qui forgent.

Tout public à partir de 12 ans

1h20

EUR.

155 rue de Bologne

Montpellier 34080 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2024-01-09 par OT MONTPELLIER