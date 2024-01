SUFFRAGE 155 rue de Bologne Montpellier, jeudi 29 février 2024.

Montpellier Hérault

Début : 2024-02-29 20:00:00

fin : 2024-02-29 21:45:00

Poursuivre un travail artistique engagé, créer une fresque habitée par des figures féministes, continuer à mener le combat, tel est le Rêve d’Anna Zamore.

Rêve, du nom du cycle de créations entrepris sur plusieurs années, parsemé de multiples projets qui interrogent les luttes féministes passées, présentes et à venir. Après la magnifique création partagée On ne naît pas juste, on le devient, élaborée la saison dernière avec des étudiant.e.s de la faculté de droit, continuer l’aventure avec l’équipe artistique soudée autour de cette metteuse en scène à la fois chaleureuse et pugnace, l’accueillir et lui donner les moyens de créer un spectacle, relève de l’évidence.

Pour SuffRage, Anna Zamore a passé une commande d’écriture à Manon Ona, autrice découverte à la lecture d’ Au loin les oiseaux sur l’affaire Jacqueline Sauvage. Ici, c’est le thème du suffragisme qui sera abordé, pour interroger le long parcours du droit de vote des femmes en France ; et jeter un regard sur notre rapport au vote aujourd’hui.

155 rue de Bologne

Montpellier 34080 Hérault Occitanie



