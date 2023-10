DERYA YILDIRIM & GRUP ŞIMŞEK 155 rue de Bologne Montpellier, 8 février 2024, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Au départ, il y a le duo formé par Derya Yıldırım, jeune chanteuse multi-instrumentiste et Greta Eacott, fantastique batteuse londonienne. Lors d’un festival à Hambourg, elles rencontrent les musiciens Antonin Voyant et Graham Mushnik, membres de l’Orchestre du Montplaisant..

2024-02-08 20:00:00 fin : 2024-02-08 21:30:00. EUR.

155 rue de Bologne

Montpellier 34080 Hérault Occitanie



It all began with the duo of Derya Y?ld?r?m, a young multi-instrumentalist singer, and Greta Eacott, a fantastic drummer from London. At a festival in Hamburg, they met musicians Antonin Voyant and Graham Mushnik, members of the Orchestre du Montplaisant.

Todo empezó con el dúo formado por Derya Y?ld?r?m, una joven cantante multiinstrumentista, y Greta Eacott, una fantástica batería londinense. En un festival de Hamburgo conocieron a los músicos Antonin Voyant y Graham Mushnik, miembros de la Orchestre du Montplaisant.

Am Anfang stand das Duo Derya Y?ld?r?m, eine junge Sängerin und Multiinstrumentalistin, und Greta Eacott, eine fantastische Schlagzeugerin aus London. Bei einem Festival in Hamburg lernen sie die Musiker Antonin Voyant und Graham Mushnik kennen, die Mitglieder des Orchestre du Montplaisant sind.

