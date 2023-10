PINGOUIN* 155 rue de Bologne Montpellier, 3 février 2024, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Pingouin* c’est l’histoire d’un voyage. Eprouver la solitude, le mordant du froid, la joie de la découverte, avec beaucoup de poésie et une pointe d’onirisme. C’est une quête, sur le dépassement de soi, sur l’exploration d’un monde glacé où la perte de repère permet de s’ouvrir à l’inconnu..

2024-02-03 11:00:00 fin : 2024-02-03 11:30:00. EUR.

155 rue de Bologne

Montpellier 34080 Hérault Occitanie



Pingouin* is the story of a journey. Experiencing solitude, the biting cold, the joy of discovery, with lots of poetry and a hint of the dreamlike. It’s a quest, about surpassing oneself, about exploring an icy world where losing one’s bearings opens the door to the unknown.

Pingouin* es la historia de un viaje. Se trata de experimentar la soledad, el frío cortante y la alegría del descubrimiento, con mucha poesía y un toque de fantasía. Se trata de una búsqueda, de superarse a uno mismo, de explorar un mundo helado en el que perder la orientación abre la puerta a lo desconocido.

Pinguin* ist die Geschichte einer Reise. Die Einsamkeit, die bittere Kälte, die Freude an der Entdeckung, mit viel Poesie und einem Hauch von Traum. Es ist eine Suche, eine Suche nach Selbstüberwindung, eine Suche nach der Erkundung einer eisigen Welt, in der der Verlust des Bezugspunktes es ermöglicht, sich dem Unbekannten zu öffnen.

