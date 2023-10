UN PETIT POUCET 155 rue de Bologne Montpellier, 20 janvier 2024, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Sous un soleil radieux, une famille heureuse. À la naissance du dernier enfant, plus petit et différent des autres, la mère disparaît sous les nuages en pleurs. La tristesse cède la place au malaise puis à l’angoisse avec l’arrivée d’une marâtre qui convainc le père d’abandonner ses sept enfants séparément. On connaît la suite… ou presque..

2024-01-20 11:00:00 fin : 2024-01-20 11:50:00.

155 rue de Bologne

Montpellier 34080 Hérault Occitanie



Under a radiant sun, a happy family. When the last child is born, smaller and different from the others, the mother disappears under the clouds in tears. Sadness gives way to unease, then anguish, with the arrival of a stepmother who convinces the father to abandon his seven children separately. We know the rest? or almost.

Bajo un sol radiante, una familia feliz. Cuando nace el último hijo, más pequeño y diferente de los demás, la madre desaparece llorando bajo las nubes. La tristeza da paso a la inquietud y luego a la angustia cuando llega una madrastra y convence al padre para que abandone a sus siete hijos por separado. El resto ya lo sabemos… o casi.

Unter strahlendem Sonnenschein lebt eine glückliche Familie. Als das letzte Kind geboren wird, das kleiner ist und sich von den anderen unterscheidet, verschwindet die Mutter weinend unter den Wolken. Die Traurigkeit wird von Unbehagen und schließlich von Angst abgelöst, als eine Stiefmutter auftaucht, die den Vater davon überzeugt, seine sieben Kinder getrennt zu lassen. Der Rest ist bekannt.

