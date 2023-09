OM(S) DE MÉNAGE 155 rue de Bologne Montpellier, 11 janvier 2024, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Les quatre interprètes d’OM(S) de ménage arpentent le sol de leurs pas chaloupés, dessinent un territoire de leurs marches scandées, évoluent en une transe joyeuse … C’est que leurs déplacements portent la réminiscence des femmes de leurs vies, un hommage à leurs mères, leurs ancêtres, leurs sœurs, leurs camarades..

2024-01-11 fin : 2024-01-12 . EUR.

155 rue de Bologne

Montpellier 34080 Hérault Occitanie



The four performers of OM(S) de ménage survey the floor with their swaying steps, sketch out a territory with their chanted marches, evolving in a joyful trance? Their movements are reminiscent of the women in their lives, a tribute to their mothers, ancestors, sisters and comrades.

Las cuatro bailarinas de OM(S) de ménage pisan el suelo con sus pasos oscilantes, labrándose un territorio con sus marchas coreadas, moviéndose en un alegre trance? Sus movimientos recuerdan a las mujeres de sus vidas, un homenaje a sus madres, antepasadas, hermanas y camaradas.

Die vier Darstellerinnen von OM(S) de ménage vermessen den Boden mit ihren schwingenden Schritten, zeichnen ein Territorium mit ihren skandierten Märschen, bewegen sich in einer fröhlichen Trance? Ihre Bewegungen sind eine Reminiszenz an die Frauen ihres Lebens, eine Hommage an ihre Mütter, ihre Vorfahren, ihre Schwestern, ihre Kameradinnen.

