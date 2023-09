DELTA(S) 155 rue de Bologne Montpellier, 15 novembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Conçu et dirigé par Pierre Soletti (poète et dramaturge) et son frère Patrice (musicien et vidéaste), ce projet interdisciplinaire, bilingue français-catalan, s’inscrit dans une démarche documentaire et artistique pour retracer le chemin qu’ont parcouru leurs aïeux catalans fuyant le régime de Franco..

2023-11-15 21:00:00 fin : 2023-11-15 22:20:00. EUR.

155 rue de Bologne

Montpellier 34080 Hérault Occitanie



Conceived and directed by Pierre Soletti (poet and playwright) and his brother Patrice (musician and video-maker), this interdisciplinary, bilingual French-Catalan project takes a documentary and artistic approach to retracing the path taken by their Catalan forebears fleeing Franco?s regime.

Concebido y dirigido por Pierre Soletti (poeta y dramaturgo) y su hermano Patrice (músico y realizador de vídeo), este proyecto interdisciplinar y bilingüe franco-catalán se inscribe en una aproximación documental y artística a la ruta que siguieron sus antepasados catalanes huyendo del franquismo.

Dieses interdisziplinäre Projekt, das von Pierre Soletti (Dichter und Dramaturg) und seinem Bruder Patrice (Musiker und Videokünstler) konzipiert und geleitet wird, ist zweisprachig (Französisch und Katalanisch) und verfolgt einen dokumentarischen und künstlerischen Ansatz, um den Weg nachzuvollziehen, den ihre katalanischen Vorfahren auf der Flucht vor dem Franco-Regime zurückgelegt haben.

