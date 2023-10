LA MOSSON, POUR TOI, C’EST QUOI ? STAGE DE DANSE 155 Rue de Bologne Montpellier, 28 octobre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Stage de danse et patrimoine, pour les 7 – 13 ans.

Pratiquer la danse contemporaine avec le chorégraphe Didier Théron et découvrir les sites patrimoniaux de la Mosson avec le Passe-Muraille..

2023-10-28 10:00:00 fin : 2023-10-28 16:00:00. EUR.

155 Rue de Bologne

Montpellier 34080 Hérault Occitanie



Dance and heritage workshop for 7 – 13 year-olds.

Practice contemporary dance with choreographer Didier Théron and discover the heritage sites of La Mosson with Passe-Muraille.

Curso de danza y patrimonio para jóvenes de 7 a 13 años.

Practica danza contemporánea con el coreógrafo Didier Théron y descubre el patrimonio de La Mosson con el Passe-Muraille.

Workshop « Tanz und Kulturerbe » für 7- bis 13-Jährige.

Praktizieren Sie zeitgenössischen Tanz mit dem Choreografen Didier Théron und entdecken Sie mit dem Passe-Muraille die Kulturerbestätten der Mosson.

