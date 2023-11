Théâtre : Les Doyens 155 Boulevard du Mercantour Nice, 21 décembre 2023, Nice.

Nice,Alpes-Maritimes

Le cinéaste et romancier Christophe Honoré présente au TNN Les Doyens, un spectacle-conférence participatif animé par deux professeurs délirants, invitant le public d’enfants à remettre en cause les discours de leurs aînés..

2023-12-21 20:00:00 fin : 2023-12-21 . EUR.

155 Boulevard du Mercantour Théâtre National de Nice – Salle de La Cuisine

Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Film-maker and novelist Christophe Honoré presents Les Doyens at the TNN, a participatory lecture-show hosted by two delirious professors, inviting the children in the audience to question the views of their elders.

El cineasta y novelista Christophe Honoré presenta Les Doyens en el TNN, una conferencia-espectáculo participativa a cargo de dos profesores delirantes, que invitan a los niños del público a cuestionar las opiniones de sus mayores.

Der Filmemacher und Romanautor Christophe Honoré präsentiert am TNN Les Doyens, ein partizipatives Vortragsspektakel, das von zwei verrückten Professoren geleitet wird und das Kinderpublikum dazu auffordert, die Reden der Älteren in Frage zu stellen.

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur