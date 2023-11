Machine de cirque 155 Boulevard du Mercantour Nice, 6 décembre 2023, Nice.

Nice,Alpes-Maritimes

Six naufragés se retrouvent seuls au monde et vont tenter de contacter d’autres rescapés à l’aide d’une étrange machine – un radeau mécanique aux mille ingéniosités !.

2023-12-06 20:00:00 fin : 2023-12-08 . EUR.

155 Boulevard du Mercantour Théâtre National de Nice – Salle de La Cuisine

Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Six castaways find themselves alone in the world and will try to contact other survivors using a strange machine – a mechanical raft with a thousand ingenious features!

Seis náufragos se encuentran solos en el mundo e intentarán contactar con otros supervivientes con la ayuda de una extraña máquina: ¡una balsa mecánica con mil ingeniosas características!

Sechs Schiffbrüchige sind allein auf der Welt und versuchen, mit Hilfe einer seltsamen Maschine – einem mechanischen Floß mit tausend Erfindungen – Kontakt zu anderen Überlebenden aufzunehmen…!

