Théâtre : La Dispute 155 Boulevard du Mercantour Nice, 23 novembre 2023, Nice.

Nice,Alpes-Maritimes

Dans La Dispute, Marivaux, habile à brosser les vérités toujours voilées des errements du cœur et de l’esprit, nous offre une intrigue qui entend révéler qui de l’homme ou de la femme s’est rendu coupable de la première infidélité..

2023-11-23 20:00:00 fin : 2023-11-24 . EUR.

155 Boulevard du Mercantour Théâtre National de Nice – Salle de La Cuisine

Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



In La Dispute, Marivaux, adept at portraying the ever veiled truths of the wanderings of the heart and mind, offers us a plot that aims to reveal which man or woman is guilty of the first infidelity.

En La Dispute, Marivaux, experto en retratar las verdades siempre veladas de los extravíos del corazón y de la mente, nos ofrece una trama que pretende desvelar qué hombre o qué mujer es culpable de la primera infidelidad.

In Marivaux’ Dispute, in dem er die immer verschleierte Wahrheit über die Irrungen und Wirrungen des Herzens und des Geistes darstellt, geht es um eine Intrige, die aufdecken soll, ob ein Mann oder eine Frau die erste Untreue begangen hat.

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur