Conversation intime avec Jean-Claude Casadesus 155 Boulevard du Mercantour Nice, 13 novembre 2023, Nice.

Nice,Alpes-Maritimes

Jean-Claude Casadesus n’est pas juste un chef d’orchestre. À lui tout seul, il représente ce que la musique a pu produire de mieux sur la seconde moitié du XXe siècle..

2023-11-13 19:30:00 fin : 2023-11-13 . EUR.

155 Boulevard du Mercantour Théâtre National de Nice – Salle de La Cuisine

Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Jean-Claude Casadesus is not just a conductor. He alone represents the best that music has produced in the second half of the 20th century.

Jean-Claude Casadesus no es sólo un director de orquesta. Él solo representa lo mejor que ha dado la música en la segunda mitad del siglo XX.

Jean-Claude Casadesus ist nicht nur ein Dirigent. Er allein steht für das Beste, was die Musik in der zweiten Hälfte des 20.

