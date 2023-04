Rolex Monte-Carlo Masters 155 avenue Princesse Grace, 8 avril 2023, Roquebrune-Cap-Martin.

Premier grand tournoi sur terre battue en Europe, le Rolex Monte-Carlo Masters est également un plateau exceptionnel avec chaque année la participation des meilleurs joueurs du monde qui s’affrontent sur les courts du prestigieux Monte-Carlo Country Club..

2023-04-08 à ; fin : 2023-04-16 . .

155 avenue Princesse Grace Monte-Carlo Country Club

Roquebrune-Cap-Martin 06190 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



The first major event in the clay-court season, these international championships are among the nine top worldwide tournaments. The world’s finest players vie on the courts of the prestigious Monte-Carlo Country Club.

El Rolex Monte-Carlo Masters es el torneo de tierra batida más importante de Europa, y cada año los mejores jugadores del mundo compiten en las pistas del prestigioso Monte-Carlo Country Club.

Als erstes großes Sandplatzturnier in Europa ist das Rolex Monte-Carlo Masters auch ein außergewöhnliches Teilnehmerfeld. Jedes Jahr nehmen die besten Spieler der Welt teil und treten auf den Plätzen des renommierten Monte-Carlo Country Club gegeneinander an.

Mise à jour le 2023-04-05 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles