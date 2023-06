Nuits des Forêts 155 avenue de Montredon Marseille 8e Arrondissement, 9 juin 2023, Marseille 8e Arrondissement.

Venez découvrir le parc Pastré Montredon sur les thématiques de l’art et de la forêt à travers de nombreuses animations pour petits et grands : conférence, balade contée, concert, stands, observation d’oiseaux…. Enfants

2023-06-09 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-11 12:00:00. .

155 avenue de Montredon Parc Pastré

Come and discover the Pastré Montredon park on the themes of art and the forest, with a wide range of activities for young and old: lectures, storytelling walks, concerts, stalls, birdwatching…

Venga a descubrir el parque Pastré Montredon, con su tema del arte y el bosque, y un sinfín de actividades para grandes y pequeños: conferencias, paseos de cuentacuentos, conciertos, puestos, observación de aves…

Entdecken Sie den Park Pastré Montredon zu den Themen Kunst und Wald mit zahlreichen Veranstaltungen für Groß und Klein: Konferenz, Märchenspaziergang, Konzert, Stände, Vogelbeobachtung…

