Ferme ouverte chez la Famille Ducla 1545 route de Moundoun Castelnau-Tursan, 9 septembre 2023, Castelnau-Tursan.

Castelnau-Tursan,Landes

Les agriculteurs du Tursan vous invitent à la Ferme ouverte chez la famille Ducla à Castelnau Tursan pour visiter un élevage de porcs élevés en plein air avec possibilité de déguster des produits de la ferme.

Cette journée sera l’occasion d’échanger avec ces agriculteurs qui font partager la passion de leur métier aux visiteurs..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 17:00:00. .

1545 route de Moundoun

Castelnau-Tursan 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



The farmers of Tursan invite you to the Open Farm at the Ducla family farm in Castelnau Tursan to visit a free-range pig farm and sample farm produce.

This day will be an opportunity to talk with these farmers, who share their passion for their trade with visitors.

Los agricultores de Tursan le invitan a la Granja Abierta de la familia Ducla en Castelnau Tursan, donde podrá visitar una granja de cerdos criados en libertad y degustar productos de granja.

Será la ocasión de hablar con los ganaderos, que compartirán con los visitantes su pasión por el oficio.

Die Landwirte von Tursan laden Sie zum « Offenen Bauernhof » bei der Familie Ducla in Castelnau Tursan ein, wo Sie eine Schweinezucht mit Freilandhaltung besichtigen und die Möglichkeit haben, die Produkte des Bauernhofs zu probieren.

Dieser Tag bietet Ihnen die Gelegenheit, sich mit diesen Landwirten auszutauschen, die die Leidenschaft für ihren Beruf mit den Besuchern teilen.

