Apéritifs vignerons au Château La Rose Monturon 1544 route des vins Saint-Étienne-de-Lisse, 16 juin 2023, Saint-Étienne-de-Lisse.

Saint-Étienne-de-Lisse,Gironde

Apéritifs Vignerons, le vendredi 16 juin au Chateau La Rose Monturon à St Etienne de Lisse,

Au programme : Apéro Brasero Party, un verre de Saint-Emilion, Tapas fermières, saucisses et légumes à picorer !

Cet apéritif convivial débutera par une visite du château à 18h avec Myriam et Stéphane !

Réservation obligatoire.

2023-06-16 à ; fin : 2023-06-16 . .

1544 route des vins Château La Rose Monturon

Saint-Étienne-de-Lisse 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Apéritifs Vignerons, Friday June 16 at Chateau La Rose Monturon in St Etienne de Lisse,

On the program: Apéro Brasero Party, a glass of Saint-Emilion, farmhouse tapas, sausages and vegetables to munch on!

This convivial aperitif will begin with a tour of the château at 6pm with Myriam and Stéphane!

Reservations required

Apéritifs Vignerons, viernes 16 de junio en el Chateau La Rose Monturon de St Etienne de Lisse,

En el programa: Apéro Brasero Party, una copa de Saint-Emilion, tapas de granja, salchichas y verduras para picar

Este aperitivo de convivencia comenzará con una visita guiada del castillo a las 18:00 h con Myriam y Stéphane

Reserva obligatoria

Apéritifs Vignerons, Freitag, den 16. Juni im Chateau La Rose Monturon in St Etienne de Lisse,

Auf dem Programm: Apéro Brasero Party, ein Glas Saint-Emilion, Tapas vom Bauernhof, Würstchen und Gemüse zum Picken!

Dieser gesellige Aperitif beginnt mit einer Besichtigung des Schlosses um 18 Uhr mit Myriam und Stéphane!

Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Saint-Emilion