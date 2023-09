Fête du sol vivant 1542 Route de Veyries Labastide-Castel-Amouroux, 1 octobre 2023, Labastide-Castel-Amouroux.

Labastide-Castel-Amouroux,Lot-et-Garonne

Fête du sol vivant : partageons nos pratiques ! Compostage-paillage-jardinage au naturel.

Seul, en famille ou en couple, vous êtes les bienvenus pour découvrir des techniques maraichères naturelles et respectueuses de la vie du sol.

14h – 15h : découverte du semis à la volée en engrais vert.

15h – 17h : conception d’une butte en lasagne, une technique de potager originale.

Entrée libre.

N’hésitez pas à indiquer votre participation à l’avance par téléphone ou par mail.

Tenue de jardinage bienvenue..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 17:00:00. EUR.

1542 Route de Veyries Lieu-dit le Plantey

Labastide-Castel-Amouroux 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Fête du sol vivant: sharing our practices! Composting, mulching and natural gardening.

Alone, with your family or as a couple, you’re welcome to discover natural gardening techniques that respect soil life.

2pm – 3pm: discover broadcast sowing of green manure.

3pm – 5pm: design a lasagne mound, an original vegetable-gardening technique.

Free admission.

Please let us know in advance by phone or e-mail.

Gardening clothes welcome.

Fiesta del sol vivo: ¡compartir nuestras prácticas! Compostaje, acolchado y jardinería natural.

Solo, en familia o en pareja, le invitamos a descubrir las técnicas de jardinería natural que respetan la vida del suelo.

14:00 – 15:00: aprender a sembrar abono verde a voleo.

de 15:00 a 17:00: creación de un montículo de lasaña, una técnica original de horticultura.

Entrada gratuita.

Si desea participar, le rogamos nos lo comunique previamente por teléfono o correo electrónico.

Se acepta ropa de jardinería.

Fest des lebendigen Bodens: Teilen wir unsere Praktiken! Kompostieren-Mahlen-Gärtnern auf natürliche Weise.

Ob allein, mit der Familie oder als Paar, Sie sind herzlich eingeladen, natürliche Gemüseanbautechniken zu entdecken, die das Bodenleben respektieren.

14.00 – 15.00 Uhr: Entdeckung der Aussaat zur Gründüngung.

15h – 17h: Gestaltung eines Hügelbeetes in Lasagne, einer originellen Gemüsegartentechnik.

Der Eintritt ist frei.

Zögern Sie nicht, Ihre Teilnahme im Voraus telefonisch oder per E-Mail anzugeben.

Gartenkleidung willkommen.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT Coteaux et Landes de Gascogne