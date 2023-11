Concert : A TRIBUTE TO STING 1530 Rue de la Haie Bois-Guillaume, 14 décembre 2023, Bois-Guillaume.

Bois-Guillaume,Seine-Maritime

La ville vous propose le concert “Tribute to Sting” du groupe Men in A Suitcase qui enflammera la salle avec ses reprises du chanteur de The Police !

Composés de quatre musiciens, Les Men in A Suitcase reprennent le répertoire riche et varié du chanteur, bassiste et compositeur exceptionnel Sting.

Le groupe voit le jour à la fin des années 2010 sous l’impulsion du chanteur Lorenzo Muccio et du batteur Meivelyan Jacquot, fervents admirateurs du groupe The Police.

La voix de Sting est immédiatement présente ! Les Men in A Suitcase rendent hommage au groupe The Police grâce aux talents vocaux du chanteur Lorenzo Muccio et à la qualité musicale du quatuor, créant une mixité de styles musicaux et une énergie incandescente en concert.

Chant : Lorenzo Muccio Guitare : Arnaud Bouquin Basse : Hervé Godard Batterie : Meivelyan Jacquot

Ouverture des portes à 19h30..

2023-12-14 20:00:00 fin : 2023-12-14 22:00:00. .

1530 Rue de la Haie

Bois-Guillaume 76230 Seine-Maritime Normandie



The town will be hosting a Tribute to Sting? concert by Men in A Suitcase, who will be bringing the house down with their covers of The Police!

The four-piece Men in A Suitcase cover the rich and varied repertoire of singer, bassist and songwriter extraordinaire Sting.

The band was formed in late 2010 by singer Lorenzo Muccio and drummer Meivelyan Jacquot, both fervent admirers of The Police.

Sting’s voice is immediately present! Les Men in A Suitcase pay tribute to The Police thanks to the vocal talents of singer Lorenzo Muccio and the musical quality of the quartet, creating a mix of musical styles and incandescent energy in concert.

Vocals: Lorenzo Muccio Lorenzo Muccio Guitar: Arnaud Bouquin Bass: Hervé Godard Drums: Meivelyan Jacquot

Doors open at 7:30pm.

La ciudad acogerá un concierto Tributo a Sting? a cargo de Men in A Suitcase, que arrasará con sus versiones de The Police

Formados por cuatro músicos, Men in A Suitcase recorren el rico y variado repertorio del excepcional cantante, bajista y compositor Sting.

El grupo se formó a finales de 2010 bajo el impulso del cantante Lorenzo Muccio y el batería Meivelyan Jacquot, ambos fervientes admiradores de The Police.

¡La voz de Sting está inmediatamente presente! The Men in A Suitcase rinden homenaje a The Police gracias al talento vocal del cantante Lorenzo Muccio y a la calidad musical del cuarteto, creando una mezcla de estilos musicales y una energía incandescente en concierto.

Voz: Lorenzo Muccio Lorenzo Muccio Guitarra: Arnaud Bouquin Bajo: Hervé Godard Batería: Meivelyan Jacquot

Apertura de puertas a las 19.30 h.

Die Stadt bietet Ihnen das Konzert ?Tribute to Sting? der Gruppe Men in A Suitcase, die den Saal mit ihren Coversongs des Sängers von The Police zum Kochen bringen wird!

Die Men in A Suitcase bestehen aus vier Musikern, die das reiche und vielfältige Repertoire des außergewöhnlichen Sängers, Bassisten und Komponisten Sting übernehmen.

Die Band entstand Ende der 2010er Jahre auf Initiative des Sängers Lorenzo Muccio und des Schlagzeugers Meivelyan Jacquot, die glühende Verehrer der Band The Police sind.

Die Stimme von Sting ist sofort präsent! Die Men in A Suitcase zollen der Band The Police dank der stimmlichen Fähigkeiten des Sängers Lorenzo Muccio und der musikalischen Qualität des Quartetts Tribut. Sie schaffen einen Mix aus verschiedenen Musikstilen und eine glühende Energie bei Konzerten.

Gesang : Lorenzo Muccio Gitarre: Arnaud Bouquin Bass: Hervé Godard Schlagzeug: Meivelyan Jacquot

Türöffnung um 19.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-07 par Normandie Tourisme / Attitude Manche