Les mardis de l’humour au moulin 153 Rte de Coudoux, 13122 Ventabren Ventabren, 11 juillet 2023, Ventabren.

Ventabren,Bouches-du-Rhône

Les mardis humour au Moulin de la Récense, un plateau d’humour de grande qualité dans un cadre unique et tout ce qu’il faut pour festoyer !.

2023-07-11 19:00:00 fin : 2023-07-11 23:00:00. EUR.

153 Rte de Coudoux, 13122 Ventabren Moulin de la Récense

Ventabren 13122 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Humor Tuesdays at the Moulin de la Récense, a high quality humor show in a unique setting and everything you need to party!

Los Martes del Humor en el Moulin de la Récense, un espectáculo cómico de gran calidad en un marco incomparable y con todo lo necesario para pasar un buen rato

Die Humor-Dienstage in der Moulin de la Récense, eine hochkarätige Humorbühne in einem einzigartigen Rahmen und mit allem, was man zum Feiern braucht!

Mise à jour le 2023-06-28 par Provence Tourisme