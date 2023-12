Comedy Club – Nouvel An au Moulin de la Récense 153 route de Coudoux – 13122 Ventabren Ventabren, 31 décembre 2023, Ventabren.

Ventabren Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 16:00:00

fin : 2023-12-31 03:00:00

Préparez-vous à clore l’année en beauté avec une soirée exceptionnelle de rires et de célébrations au Moulin de la Récense à Ventabren !



Pour le Nouvel An, quatre sessions de pur divertissement avec notre plateau d’humoristes talentueux.

Affaire de Comédie – Révéillon au Moulin



Pour le Nouvel An, nous vous invitons à quatre sessions de pur divertissement avec notre plateau d’humoristes talentueux, suivi d’une after-party survoltée pour danser et feter 2024!



Sessions :

16h00 : Début des festivités avec Bedou, Mathieu Triay, Amandine Lourdel et Pablo Caillaut.

18h00 : Une deuxième session hilarante avec le même quatuor d’artistes.



Sessions du soir :

20h00 : Marine Ella, Jo Brami, Mado et Amandine Lourdel vous feront rire aux éclats.

22h00 : La dernière session de l’année, avec la même équipe pour une fin d’année mémorable.



La session de 22h aura donc un afterparty avec DJ pour danser et fêter dignement 2024



Lieu : Moulin de la Récense, Ventabren. Un cadre exceptionnel pour une soirée magique.



Gastronomie : Régal des papilles garanti avec un bar à vins, bières et champagnes, un bar à cocktails, et des assiettes à tapas premium, mettant en vedette des délices tels que le saumon gravlax et des toasts de foie gras.



Billets : Réservez dès maintenant pour assurer votre place à la soirée comique la plus glamour de la Saint-Sylvestre.



Célébrez le passage à la nouvelle année avec Affaire de Comédie. Rires, délices gastronomiques et ambiance festive vous attendent pour un réveillon mémorable au Moulin !



NB : Le billet comprend uniquement votre place de spectacle, les consommations seront à payer en plus sur place.



Il y aura un bar classique et un bar à cocktails et pour manger des tapas de qualités qui seront proposés entre 10 et 20 euros par tapas (la carte arrive bientôt !)



Tarifs disponibles :

– 30 euros avant le 20 décembre

– 35 euros après le 20 décembre

EUR.

153 route de Coudoux – 13122 Ventabren Eguilles

Ventabren 13122 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-13 par Provence Tourisme