Concerts aux jardins 153 Avenue des Casseaux Limoges, 7 juin 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Programme :

7 juin : Coïncidence / Chanson swing

14 juin : Alma Flamenka / Flamenca

21 juin : Scène ouverte sur inscription

28 juin : Forever Madame / Rock Français

5 juillet : EL / Chanson funk soul jazz

12 juillet : Jazz Min / Jazz vocal et bossa

19 juillet : Undreads / Reggae français

26 juillet : Maria Faucher / Chanson à la harpe

02 août : Nazcan / Pop Folk

09 août : Max N’Doumbé / Afro-caribéen

23 août : Claquette zazou / Chansons et claquettes

30 août : Gaspard Guerre Quartet / Jazz

Buvette et restauration sur place (règlement en espèce).

Concerts organisés par l’association DIABLO MUSIC..

2023-06-07 fin : 2023-06-07 22:00:00.

153 Avenue des Casseaux

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Program :

june 7: Coïncidence / Chanson swing

june 14: Alma Flamenka / Flamenco

june 21: Open stage (registration required)

june 28: Forever Madame / French rock

july 5: EL / Chanson funk soul jazz

july 12: Jazz Min / Vocal jazz and bossa

july 19: Undreads / French reggae

july 26: Maria Faucher / Harp song

august 02: Nazcan / Pop folk

august 09: Max N’Doumbé / Afro-Caribbean

august 23: Claquette zazou / Songs and tap dancing

august 30: Gaspard Guerre Quartet / Jazz

Refreshments and food on site (cash only).

Concerts organized by the DIABLO MUSIC association.

Programa :

7 de junio: Coïncidence / Swing song

14 de junio: Alma Flamenka / Flamenco

21 de junio: Escenario abierto (inscripción obligatoria)

28 de junio: Forever Madame / Rock francés

5 de julio: EL / Chanson funk soul jazz

12 de julio: Jazz Min / Jazz vocal y bossa

19 de julio: Undreads / Reggae francés

26 de julio: Maria Faucher / Canciones de arpa

02 de agosto: Nazcan / Pop folk

09 de agosto: Max N’Doumbé / Afrocaribeño

23 de agosto: Claquette zazou / Canciones y claqué

30 de agosto: Gaspard Guerre Quartet / Jazz

Refrescos y comida in situ (pago en metálico).

Conciertos organizados por la asociación DIABLO MUSIC.

Programm :

7. Juni: Coïncidence / Swing-Chanson

14. Juni: Alma Flamenka / Flamenca

21. Juni: Offene Bühne mit Anmeldung

28. Juni: Forever Madame / Französischer Rock

5. Juli: EL / Chanson funk soul jazz

12. Juli: Jazz Min / Vocal Jazz und Bossa

19. Juli: Undreads / Französischer Reggae

26. Juli: Maria Faucher / Chanson mit Harfe

02. August: Nazcan / Pop Folk

09. August: Max N’Doumbé / Afro-Karibisch

23. August: Claquette zazou / Chansons und Stepptanz

30. August: Gaspard Guerre Quartet / Jazz

Getränke und Speisen vor Ort (Barzahlung).

Die Konzerte werden von der Vereinigung DIABLO MUSIC organisiert.

Mise à jour le 2023-05-06 par OT Limoges Métropole