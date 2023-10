Atelier Poterie Halloween : les Vampires 1520 Chemin des Olivoux Manzac-sur-Vern, 24 octobre 2023, Manzac-sur-Vern.

Manzac-sur-Vern,Dordogne

Atelier des Vampires pour les enfants de 8 à 12 ans

Modelage d’une petite citrouille et d’un fantôme, suivie de la découverte sensorielle et magique du tournage au tour de potier. Récupération des créations environ un mois après l’atelier (émaillage effectué par Nathalie Lacroix).

Durée : 2h.

Manzac-sur-Vern 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Vampire workshop for children aged 8 to 12

Modeling of a small pumpkin and a ghost, followed by the sensory and magical discovery of potter’s wheel throwing. Creations returned approximately one month after the workshop (glazed by Nathalie Lacroix).

Duration: 2 hours

Taller de vampiros para niños de 8 a 12 años

Modelado de una pequeña calabaza y de un fantasma, seguido del descubrimiento sensorial y mágico del torno alfarero. Las creaciones le serán devueltas aproximadamente un mes después del taller (esmaltado realizado por Nathalie Lacroix).

Duración: 2 horas

Vampir-Workshop für Kinder von 8 bis 12 Jahren

Modellieren eines kleinen Kürbisses und eines Geistes, gefolgt von der sinnlichen und magischen Entdeckung des Drehens auf der Töpferscheibe. Abholung der Kreationen ca. einen Monat nach dem Workshop (Emaillierung durch Nathalie Lacroix).

Dauer: 2 Stunden

