Atelier Poterie Halloween : les petits Monstres 1520 Chemin des Olivoux Manzac-sur-Vern, 23 octobre 2023, Manzac-sur-Vern.

Manzac-sur-Vern,Dordogne

Atelier des petits Monstres : duo parent / enfant de 4 à 7 ans : modelage à 4 mains d’un monstre effrayant. Récupération des créations environ un mois après l’atelier (émaillage effectué par Nathalie Lacroix).

Durée : 1h30 (14h-15h30).

Tarif : 45 €.

Sur réservation.

2023-10-23

1520 Chemin des Olivoux Atelier créatif

Manzac-sur-Vern 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Atelier des petits Monstres: parent/child duo, ages 4 to 7: 4-hand modeling of a scary monster. Collection of creations approximately one month after the workshop (glazing done by Nathalie Lacroix).

Duration: 1h30 (14h-15h30).

Price: 45 ?

On reservation

Taller Pequeños Monstruos: dúo padres/hijos de 4 a 7 años: modelado a 4 manos de un monstruo terrorífico. Las creaciones se devuelven aproximadamente un mes después del taller (esmaltadas por Nathalie Lacroix).

Duración: 1h30 (de 14h a 15h30).

Precio: 45 euros.

Sólo con reserva

Atelier des petits Monstres: Eltern/Kind-Duo von 4 bis 7 Jahren: vierhändiges Modellieren eines gruseligen Monsters. Abholung der Kreationen ca. einen Monat nach dem Workshop (Emaillierung durch Nathalie Lacroix).

Dauer: 1,5 Stunden (14.00-15.30 Uhr).

Preis: 45 ?

Auf Reservierung

