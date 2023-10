Atelier poterie Halloween 1520 Chemin des Olivoux Manzac-sur-Vern, 23 octobre 2023, Manzac-sur-Vern.

Manzac-sur-Vern,Dordogne

Du 23 au 30 Octobre

Vive l’automne ! Entre citrouilles, fantômes et monstres, deux ateliers seront animé pendant les vacances de la Toussaint.

– Atelier des petits monstres ( duo parent : enfant de 4 à 7 ans)

Modelage à 4 mains d’un monstre effrayent

Dure : 1 h 30

Dates : 23, 27 ou 30 octobre de 14h00 à 15h30

Tarif : 45€

– Atelier des vampires ( enfant de 8 à 12 ans )

Modelage d’une petite citrouille et d’un fantôme, puis, découvert sensorielle et magique du tournage au tour de potier

Durée : 2h00

Dates : 24, 26, 27 octobre ou 3 novembre de 10h00 à 12h00

Tarif : 50 € ( remise pour les familles de 15% à partir de 3 enfants)

Emaillage effectué par mes soins

Récupération des créations environ un mois après l’atelier.

2023-10-23 fin : 2023-10-30

1520 Chemin des Olivoux

Manzac-sur-Vern 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



October 23 to 30

Autumn is here! Between pumpkins, ghosts and monsters, two workshops will be held during the All Saints’ vacation.

– Little monsters workshop (parent and child aged 4 to 7)

4-hand modeling of a scary monster

Duration: 1 h 30

Dates: October 23, 27 or 30, 2:00 to 3:30 p.m

Price: 45?

– Vampire workshop ( ages 8 to 12 )

Model a small pumpkin and a ghost, then discover the sensory magic of potter’s wheel throwing

Duration: 2h00

Dates: October 24, 26, 27 or November 3 from 10:00 am to 12:00 pm

Price: ? 50 (15% family discount for 3 or more children)

Glazing done by myself

Collection of creations approximately one month after the workshop

Del 23 al 30 de octubre

¡Viva el otoño! Entre calabazas, fantasmas y monstruos, se celebrarán dos talleres durante la festividad de Todos los Santos.

– Taller Pequeños monstruos (padres e hijos de 4 a 7 años)

Modelado a 4 manos de un monstruo terrorífico

Duración: 1 h 30

Fechas: 23, 27 o 30 de octubre, de 14.00 a 15.30 h

Precio: 45?

– Taller de vampiros (niños de 8 a 12 años)

Modelado de una pequeña calabaza y de un fantasma, seguido de un descubrimiento sensorial y mágico del torno alfarero

Duración: 2 horas

Fechas: 24, 26, 27 de octubre o 3 de noviembre de 10.00 a 12.00 horas

Precio: 50€ (15% de descuento para familias con 3 o más niños)

Esmaltado realizado por mí

Recogida de las creaciones aproximadamente un mes después del taller

Vom 23. bis 30. Oktober

Es lebe der Herbst! Zwischen Kürbissen, Geistern und Monstern werden während der Allerheiligenferien zwei Workshops abgehalten.

– Workshop der kleinen Monster (Duo Eltern : Kind von 4 bis 7 Jahren)

Vierhändiges Modellieren eines gruseligen Monsters

Dauer: 1,5 Std

Datum: 23., 27. oder 30. Oktober von 14.00 bis 15.30 Uhr

Preis: 45?

– Vampir-Workshop (Kinder von 8 bis 12 Jahren)

Modellieren eines kleinen Kürbisses und eines Geistes, dann sensorisches und magisches Entdecken des Drehens auf der Töpferscheibe

Dauer: 2 Stunden

Datum: 24., 26., 27. Oktober oder 3. November von 10.00 bis 12.00 Uhr

Preis: 50 ? ( Familienrabatt von 15% ab 3 Kindern)

Emaillierung wird von mir durchgeführt

Abholung der Kreationen ca. einen Monat nach dem Workshop

