Le jardin de mère en filles – Rendez-vous aux Jardins 152 rue Henri-Fichon, 2 juin 2023, Cognac.

Cognac,Charente

Le jardin a essaimé, il a changé de volumes et de nouvelles notes de couleurs le mettent en musique. Il vous attend pour partager, écouter, échanger ressentis et savoirs..

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-04 . .

152 rue Henri-Fichon

Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine



The garden has swarmed, it has changed volumes and new notes of colors put it in music. It is waiting for you to share, listen, exchange feelings and knowledge.

El jardín ha pululado, sus volúmenes han cambiado y nuevos colores le han puesto música. Te espera para compartir, escuchar, intercambiar sentimientos y conocimientos.

Der Garten hat sich ausgebreitet, er hat sein Volumen verändert und neue Farbtöne verleihen ihm Musik. Er erwartet Sie zum Teilen, Zuhören, Austauschen von Gefühlen und Wissen.

Mise à jour le 2023-05-17 par Destination Cognac